IBC Global о росте рынка складов в Кыргызстане

БАКУ/Trend/ - К концу 2025 года общий объем качественных складов классов A и B в Кыргызстане увеличится со 108 тысяч квадратных метров до 400 тысяч квадратных метров, достигнет около 550 тысяч квадратных метров к концу 2026 года и превысит 1,3 миллиона квадратных метров в 2027–2028 годах.

Как сообщает в среду Trend, об этом свидетельствуют данные международной консалтинговой компании IBC Global.

Консультанты IBC Global прогнозируют что к 2030 году рынок качественных складов (А и А+) вырастет в 12-15 раз по сравнению с текущими показателями, что сделает Кыргызстан одним из самых быстроразвивающихся в регионе Центральной Азии.

“Сейчас рынок складской недвижимости Кыргызстана находится на старте масштабных перемен: острый дефицит помещений и высокий спрос становятся катализаторами новых инвестиций в качественные проекты. Мы убеждены, что развитие новых логистических хабов создаст реальные возможности для модернизации сферы хранения и логистики в республике и станет драйвером роста экономики”, - комментирует Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global.

Сообщается, что на начало 2025 года общая площадь современных складских помещений классов A и B (качественные и современные объекты) в Кыргызстане составляет 108 тысяч квадратных метров, из которых около 36 тысяч квадратных метров приходится на склады класса A. При этом 90 процентов всех складских площадей сконцентрированы в Бишкеке и Чуйской области. В остальной части страны объекты класса A на сегодняшний день практически отсутствуют.

Как отметили в IBC Global, арендная ставка в Кыргызстане на объекты класса A в среднем составляет 142 доллара США за квадратный метр в год (без учета НДС), при этом вакантных площадей нет. На июнь 2025 года дефицит площадей оценивается приблизительно в 250 тысяч квадратных метров, что существенно превышает текущие возможности рынка, так как заметная часть планируемых к вводу объектов либо строится под себя (например, Wildberries), либо уже законтрактована. То есть на открытый рынок, в спекулятивную аренду, выйдет лишь незначительная часть площадей.

Отмечается, что основу предстоящего роста складских мощностей вокруг Бишкека составляют четыре ключевых кластера, на которые приходится около 80 процентов планируемого ввода: логистический центр Wildberries площадью 300 тысяч квадратных метров, запуск которого намечен на конец 2025 года; северо-западный кластер «Манас», анонсированный еще в 2024 году, с планами полного завершения к 2028 году; приграничные проекты, включая TLC «Атбашы» с объемом инвестиций около 12 миллионов долларов США и логистическую базу «Кокчо-Коз» площадью 17 гектаров, ввод которых ожидается в 2025–2026 годах (строительство этих объектов также подтверждено в открытых источниках).

В IBC Global отметили, что также развивается южный кластер вдоль трассы Бишкек–Ош, где строится многофункциональный таможенно-логистический центр Global Hub общей площадью 137 тысяч квадратных метров (57 тысяч квадратных метров планируется сдать в 2026 году и еще 75 тысяч квадратных метров — в 2027 году).

Аналитики подчеркнули, что в пределах самого города Бишкек современные склады класса A представлены в основном точечными объектами, такими как складской комплекс «Неман-Фарм» площадью 12 тысяч квадратных метров, введенный в эксплуатацию в 2024 году. Тем не менее ожидается рост и на городском складском рынке.