Аналитики прогнозируют рост экспорта казахстанской нефти по БТД

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в нефтегазовом секторе, который остается ключевым для обеих стран и имеет стратегическое значение для региональной энергетической безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Института развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

В 2024 году Казахстан добыл около 88 миллионов тонн нефти, Азербайджан - около 29 миллионов тонн, что вместе составляет порядка 117 миллионов тонн - значительный вклад в мировое предложение. При этом Казахстан в значительной мере зависит от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который экспортируется около 70% всей добытой нефти страны, две трети из которой проходит именно по этому маршруту. КТК остается для Казахстана наиболее экономически выгодным путем экспорта.

Однако, как отмечают эксперты МФЦА и IDD, диверсификация экспортных маршрутов через сотрудничество с Азербайджаном помогает снизить геополитические риски и уменьшить зависимость от ограниченного числа транзитных путей.

Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) является надежной и проверенной инфраструктурой для экспорта нефти, и Казахстан уже активно использует его возможности. В 2024 году страна экспортировала свыше 1,4 миллиона тонн нефти через этот маршрут, демонстрируя эффективность совместной инфраструктуры.

При этом трубопровод БТД остается значительно недозагруженным: в 2024 году по нему транспортировалось около 29,47 миллиона тонн нефти, что составляет менее половины от проектной мощности в 60 миллионов тонн в год. По официальным прогнозам, Казахстан планирует в ближайшие годы увеличить экспорт через БТД до 2,2 миллиона тонн, а в долгосрочной перспективе - до 20 миллионов тонн в год по мере роста добычи и улучшения координации инфраструктуры.

Важной частью транспортной логистики являются компании Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS) - совместное предприятие "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group, которое владеет танкерным флотом для перевозки нефти по Транскаспийскому маршруту с дальнейшим транзитом по БТД. Аналогичную роль в транспортировке нефти играет компания "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Для успешной транспортировки нефти через маршрут БТД, согласно докладу, необходимы следующие условия: высокий уровень мировых цен на нефть, оправдывающий инвестиции в инфраструктуру порта Актау (с текущей пропускной способностью 5–6 миллионов тонн в год), расширение складских и погрузочных мощностей, а также эффективный танкерный флот.

Кроме транспортировки, стороны рассматривают перспективы совместной работы в области разведки и добычи углеводородов. Азербайджан обладает значительным опытом в геологоразведке и освоении месторождений - это такие проекты, как Азери-Чираг-Гюнешли, Шах-Дениз, и объединение экспертизы может ускорить развитие аналогичных проектов в Казахстане.