Израиль назвал количество пострадавших в результате ударов Ирана прошлой ночью

БАКУ /Trend/ - В ночь с 17 на 18 июня более 90 человек получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по территории Израиля.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Израиля.

"В течение ночи в больницы поступили в общей сложности 94 пострадавших. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, состояние 85 человек - удовлетворительное. Еще трое были госпитализированы с диагнозом "паническое расстройство". Кроме того, пятеро проходят медицинское обследование, их состояние уточняется",- говорится в информации.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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