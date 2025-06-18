Ризван Куниев настроен на победу в бою UFC в Баку

БАКУ /Trend Life/ - У меня сильный соперник, и я рад, что смогу показать свое мастерство в этом бою.

Об этом сказал на пресс-конференции участник UFC Fight Night Baku российский боец Ризван Куниев, сообщает Trend Life.

Он отметил, что готов к частым поединкам в дальнейшем: "Я готов сражаться с самыми сильными бойцами хоть каждый месяц. В России много именитых спортсменов, и я ощущаю большую ответственность. У меня есть амбиции, и я постараюсь завоевать победу".