Азербайджан намерен и дальше совершенствовать судебно-правовую систему страны - Фуад Алескеров

БАКУ /Trend/ - В этом году исполняется 20 лет со дня создания Судебно-правового совета, выполняющего исполнительные функции судебной власти в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров на церемонии открытия международной конференции «Глобальные вызовы в сфере судебного администрирования», посвященной 20-летию деятельности Судебно-правового совета.

"С образованием этой структуры в 2005 году развитие судебной власти в нашей стране и становление ее управления на институциональных основах вступили в новый этап. В рамках широкомасштабных правовых реформ, инициированных общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и продолженных Президентом Ильхамом Алиевым, еще больше усилена деятельность Судебно-правового совета, внедрены эффективные механизмы регулирования в судебной системе. В то же время, в современную эпоху судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций, а выступает важным инструментом обеспечения качества, прозрачности и формирования доверия общества к правосудию",- отметил он.

По его словам, в стране в этом направлении реализуются последовательные целенаправленные меры.

"В качестве примера можно привести Указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе». В результате реализации данного Указа достигнуты существенные положительные результаты в ускорении цифровизации в судебной системе, совершенствовании критериев отбора и оценки деятельности судей, внедрении информационной системы «Электронный суд» и других направлениях судебной деятельности. Как вам известно, 2025 год Президентом Азербайджанской Республики объявлен «Годом Конституции и Суверенитета». В этой связи хотел бы особо подчеркнуть процесс восстановления деятельности государственных институтов, в том числе судебных органов, на освобожденных от оккупации территориях. Этот процесс является реальным олицетворением суверенитета Азербайджана, и я уверен, что проделанная в этой сфере работа также будет успешно завершена. Азербайджанская Республика полна решимости и в дальнейшем совершенствовать судебно-правовую систему. Основная цель на этом пути - всестороннее повышение эффективности и качества правосудия. Верю, что сегодняшнее международное мероприятие послужит площадкой для обмена передовым опытом в сфере судебного администрирования, обмена мнениями, создаст плодотворную основу для сотрудничества",- подчеркнул Ф.Алескеров.

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