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В этом году в Ханкенди планируется открытие Центра обслуживания налогоплательщиков

Экономика Материалы 18 июня 2025 15:10 (UTC +04:00)
В этом году в Ханкенди планируется открытие Центра обслуживания налогоплательщиков

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Проводится работа по открытию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана отвечающих современным стандартам центров обслуживания налогоплательщиков.

Об этом в среду сказал Trend главный юрист Государственной налоговой службы Азербайджана Шахрияр Гусейнов.

По его словам, в текущем году в городе Ханкенди планируется открытие первого такого Центра, отвечающего современным стандартам.

Отметим, что в настоящее время в разных городах и районах страны непрерывно функционируют 60 Центров обслуживания налогоплательщиков.

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