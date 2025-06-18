Средний коридор поможет оптимизировать агропродовольственную торговлю между Казахстаном и Азербайджаном - эксперты

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Азербайджан усиливают сотрудничество в аграрном секторе, который становится ключевым драйвером роста двусторонней торговли в 2024 году.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном докладе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Института развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

Казахстан, будучи одним из крупнейших мировых производителей зерна, экспортировал в 2024 году около 8,1 миллиона тонн зерновых, значительная часть которых поставлялась в Азербайджан. Страна получает из Казахстана через Бакинский зерновой терминал до 1,5 миллиона тонн зерна. В ответ Азербайджан экспортирует в Казахстан фрукты и овощи, что создает взаимодополняющую цепочку поставок.

Доклад подчеркивает, что важным направлением сотрудничества становится развитие торгово-инвестиционных проектов в агропродовольственной сфере, включая логистику и переработку продукции.

Кроме того, взаимные инвестиции в объекты хранения и транспортировки с использованием потенциала Среднего коридора могут значительно оптимизировать торговлю продовольствием между странами, повысив её стабильность и эффективность.

Таким образом, углубление аграрного сотрудничества отвечает стратегическим интересам Казахстана и Азербайджана, укрепляя продовольственную безопасность и экономическую интеграцию в регионе.