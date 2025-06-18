Израиль призвал жителей Тегерана покинуть город

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне военного конфликта с Ираном призвала жителей Юго-Востока Тегерана немедленно эвакуироваться, поскольку в этом районе планируются авиаудары по военным объектам.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице пресс-службы ЦАХАЛ в соцсети Х.

"Уважаемые жители города, в целях вашей безопасности и благополучия призываем вас немедленно покинуть указанную зону в 18-м округе Тегерана. Оставаясь в этом районе, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности", - отмечается в публикации.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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