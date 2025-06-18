Турция усиливает меры безопасности на границе с Ираном

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся напряженности между Ираном и Израилем министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и командование вооруженных сил Турции совершили визит в Ван для проверки уровня готовности войск на границе с Ираном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

Я.Гюлер заявил об усилении мер безопасности на границах Турции в связи с недавними событиями в Иране.

Говоря о продолжающихся столкновениях между Израилем и Ираном, он заявил, что мы живем в сложный период, когда риски и угрозы в нашем регионе и мире растут с каждым днем.

"Безусловно, в столь критической обстановке Турция должна сохранять силу, бдительность и готовность к любым угрозам", - заявил глава оборонного ведомства.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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