Решительно осуждаем высказывания Соловьева и ждем извинений - MEDİA

БАКУ /Trend/ - Телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе, транслируемой на государственном телеканале России "Россия 1", в очередной раз проявил неуважение к Азербайджану в свойственном ему истеричном тоне и предвзятом отношении.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Было отмечено, что ведущий, выступая в защиту своего друга - российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, задержанного правоохранительными органами Армении, неоднократно употреблял выражение "Арцах", обвинил армянские власти в "передаче в дар Арцаха" и в прямом эфире обратился к армянскому народу со словами, что его в будущем ждет судьба "Арцаха".

"Владимир Соловьев, искажая реальные исторические факты, предвзято освещая события недавнего прошлого, всегда питал ненависть к Азербайджану, что открыто проявлялось в его выступлениях. Его заявления по армяно-азербайджанскому конфликту, 44-дневной Отечественной войне, восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана всегда носили необъективный, противоречивый характер и вызывали адекватную реакцию в Азербайджане.

Появление столь деструктивных утверждений в эфире государственного телеканала России вызывает обеспокоенность, является недопустимым в отношении азербайджанского народа, полностью противоречат духу дружбы между Азербайджаном и Россией, а также официальной позиции России по данному вопросу.

Мы рассматриваем подобную риторику ненависти как неприемлемую, противоречащую журналистской этике и моральным ценностям, решительно её осуждаем и ждем извинений от противоположной стороны", - говорится в заявлении.

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