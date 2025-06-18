UFC на берегу Каспия: бойцы провели открытую тренировку в сердце Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На фоне летнего заката над Каспийским морем, Приморский национальный парк превратился в настоящую арену для поклонников смешанных единоборств. Именно здесь состоялась открытая тренировка звёзд UFC, которая собрала множество зрителей и создала атмосферу подлинного спортивного праздника., сообщает Trend Life. Мероприятие прошло в рамках UFC Fight Night Baku.

На импровизированную сцену один за другим поднимались именитые зарубежные и азербайджанские бойцы бойцы Халил Раунтри, Джуниор Джамахал Хилл, Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и Тофиг Мусаев.

Спортсмены продемонстрировали элементы тренировочного процесса, делились с публикой техниками, личными приёмами и секретами подготовки к боям. Каждый выход сопровождался аплодисментами и восторженными возгласами - зрители получили уникальную возможность не просто увидеть кумиров вживую, но и прочувствовать дух UFC так близко, как никогда прежде. Зрителям подарили настоящую бойцовскую атмосферу, а тренировка оставила самые яркие эмоции ощущение.

Открытая тренировка UFC в Баку стала ярким эпизодом в спортивной жизни города и ещё раз подтвердила: Азербайджан умеет принимать события мирового масштаба на самом высоком уровне.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.

Фото - Ханлар Ализаде

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