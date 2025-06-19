Россия открыта к переговорам, но Германия не может считаться нейтральным посредником - Путин

БАКУ/ Trend/ - Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Германии в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, заявил, что Москва не отказывается от контактов и всегда открыта к переговорам, в том числе по Украине.

Как сообщает Trend, глава российского государства подчеркнул, что еще полтора-два года назад регулярные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами велись активно, но прекратились по инициативе самих западных партнеров. «Они сами прекратили эти контакты. Пожалуйста, пусть возобновляют. Мы открыты, я много раз об этом сказал», - отметил В. Путин.

При этом он выразил сомнение в способности Германии играть роль посредника между Россией и Украиной. «Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки, «Леопарды», а сейчас Федеративная Республика раздумывает поставлять «Таурусы» для атак на российскую территорию, еще и с участием офицеров Бундесвера, то возникают большие вопросы», - сказал он.

В. Путин добавил, что такие шаги не повлияют на ход боевых действий, но «отношения наши совсем испортят». По его словам, Германия в нынешних условиях рассматривается Россией не как нейтральная сторона, а как участник, поддерживающий Украину, а в ряде случаев как соучастник боевых действий. Тем не менее, Россия готова обсуждать любые предложения: «Если речь идет о желании поговорить на эту тему, представить какие-то идеи, то мы к этому всегда готовы», - заключил он.

Президент России Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. В беседе принимают участие представители агентств из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США, Турции, Узбекистана и Франции.