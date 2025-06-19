«Европейская тройка» проведет переговоры с иранскими коллегами по ядерной программе

БАКУ/ Trend/ - Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании — Йоханнес Вейдфул, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми — проведут 20 июня в Женеве переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, сообщает Trend.

Перед началом встречи представители «европейской тройки» проведут консультации с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. Отмечается, что план переговоров согласован с США, а сама встреча пройдет на территории консульства Германии в Женеве.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.