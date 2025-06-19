Названа общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов в Азербайджане за январь-май
В Азербайджане за январь-май 2025 года зафиксировано снижение объемов производства в сфере нефтепродуктов.
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