Назван объем грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом в Азербайджане в январе-мае
В Азербайджане в январе–мае наблюдался рост объемов автомобильных перевозок грузов и пассажиров, при этом основным видом транспорта оставались автобусы.
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