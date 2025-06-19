Сократились объемы транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум

В первом полугодии текущего года транспортировка газа по Южнокавказскому трубопроводу снизилась по сравнению с прошлым годом, при этом значительная часть газа в регионе была траспортирована именно этим маршрутом.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться