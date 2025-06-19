Сократились объемы транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
В первом полугодии текущего года транспортировка газа по Южнокавказскому трубопроводу снизилась по сравнению с прошлым годом, при этом значительная часть газа в регионе была траспортирована именно этим маршрутом.
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