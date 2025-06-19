Wizz Air Abu Dhabi запустила прямые рейсы между Габалой и Абу-Даби

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi официально запустила первый прямой рейс из Габалы в Абу-Даби, расширив свое присутствие в Азербайджане и став единственным бюджетным перевозчиком, выполняющим полеты по данному маршруту, сообщает Trend.

Габала стала вторым направлением Wizz Air в Азербайджане после Баку. Рейсы выполняются три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 24,99 доллара. Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании и через мобильное приложение.

В компании отмечают, что новый маршрут улучшит транспортную доступность, поддержит развитие туризма и будет способствовать культурному обмену между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Глава коммерческого отдела Wizz Air Тамара Валлуа подчеркнула, что запуск прямого авиасообщения создаст дополнительные возможности для экономического роста в регионе и упростит поездки между северными регионами Азербайджана и Абу-Даби.