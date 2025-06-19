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Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше

Политика Материалы 19 июня 2025 16:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия «Азербайджанского квартала».

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был показан видеоролик, посвященный «Азербайджанскому кварталу».

На мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики.

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