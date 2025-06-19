Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия «Азербайджанского квартала».
Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Затем был показан видеоролик, посвященный «Азербайджанскому кварталу».
На мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики.
Новость обновляется