Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - В эти минуты в турецком городе Кахраманмараш проходит церемония открытия «Азербайджанского квартала».

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

На церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был показан видеоролик, посвященный «Азербайджанскому кварталу».

На мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики.

Новость обновляется