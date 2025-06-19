АЖД о стоимости билетов на поезда по маршруту Баку–Газах–Баку

БАКУ /Trend/ - В некоторых средствах массовой информации распространяется предвзятая, непроверенная и необъективная информация о якобы чрезмерно высокой стоимости билетов на современные комфортабельные поезда ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), курсирующие по маршруту Баку–Газах–Баку.

В ответ на запрос Trend в АЖД сказали, что с 1 ноября 2024 года компания перешла на динамичную ценовую политику на внутренних маршрутах. Согласно этой системе, цена билетов варьируется в зависимости от спроса. Благодаря передовым технологиям, интегрированным в систему продажи билетов, пассажирам предоставляется возможность отслеживать цены в режиме реального времени и выбирать наиболее подходящее время для поездки. Пассажиры, приобретающие билеты за 25-30 дней до поездки и на обратное направление, могут воспользоваться скидками.

Например, на наиболее востребованном маршруте Баку-Газах-Баку каждый пассажир может приобрести стандартный билет (например, из Баку в Газах за 25-30 дней до поездки за 16,20 AZN), стандарт+ (в том же направлении за 25-30 дней до поездки за 21,40 AZN) и билет в бизнес-классе (в том же направлении за 25-30 дней до поездки за 39,90 AZN). Цена билета в первом классе в том же направлении, купленного за 25-30 дней до поездки, составляет 101,7 AZN.

Цены формируются в зависимости от даты покупки, дня недели, праздничных дней и направления. Данная модель тарифов также предоставляет АЖД возможность заранее планировать дополнительные рейсы и расширяет выбор для пассажиров. Повышение цен происходит в выходные, праздничные дни и при покупке билета за 1–2 дня до отправления.

Если обратиться к мировой практике, можно увидеть, что, например, "Российские железные дороги" применяют стратегию динамичного ценообразования на маршрутах с высоким спросом, "Белорусские железные дороги" предлагают скидки при бронировании и в непиковое время, а в большинстве стран Европы цена варьирует в зависимости от времени покупки, заполняемости и выбора места. Пассажиры АЖД также могут получить скидки, планируя поездки заранее по внутренним направлениям.

Что касается информации о стоимости билета свыше 100 манатов, то если в расписании на выбранную дату отображается высокая цена, это означает, что билеты в других классах уже распроданы, и остались только места первого - самого высокого класса. Цены на первый класс выше, чем на стандарт и бизнес. Несмотря на то, что количество таких мест ограничено (например, в поездах FLIRT всего 8 мест), они находят своих пассажиров - тех, кто предпочитает повышенный комфорт во время поездки.

Пассажиры первого класса на поездах «Азербайджанских железных дорог» могут воспользоваться VIP-залами вокзалов Баку, Гянджи и Габалы за 1 час до отправления поезда или после прибытия. Ручная кладь по желанию пассажира доставляется в зал или непосредственно в поезд. Если багаж размещен в VIP-зале, сотрудник АЖД сопровождает пассажира с его вещами до вагона.

В VIP-зале предоставляются следующие бесплатные услуги: неограниченное количество воды, чая, кофе; доступ в интернет (Wi-Fi); зона отдыха с мягкой мебелью; информационные материалы о достопримечательностях города (буклеты, брошюры); встреча по окончании поездки; 2 часа бесплатной парковки на территории вокзала в Баку. По завершении поездки проводник направляет пассажира к представителю АЖД на вокзале. Сотрудник АЖД встречает пассажира и сопровождает его с багажом до VIP-зала. Пассажирам, путешествующим первым классом, во время поездки в поезде предлагается бесплатное питание. В меню входят закуски; завтрак; сэндвич; фруктовый сок; хлеб; горячие напитки (чай, кофе) с сахаром и вода. Чай, кофе и вода предоставляются неограниченно и бесплатно.

В салонах первого класса предусмотрены специальные места. Сиденья оборудованы розетками, подлокотниками, индивидуальным освещением и регулируются по желанию пассажира. Кроме того, сиденья первого класса в двухэтажных поездах могут поворачиваться на 180 градусов. Во время поездки пассажирам выдаются подушка, плед и тапочки.

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