Британские компании участвуют в формировании будущего Азербайджана - Фергус Олд

БАКУ /Trend/ - Британские компании играют активную роль в формировании будущего Азербайджана, от Карабаха до побережья Каспийского моря.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на мероприятии по случаю официального дня рождения Короля Чарльза III.

Дипломат подчеркнул значительный прогресс в двусторонних отношениях за последние 12 месяцев, особо выделив совместную работу Лондона и Баку в рамках подготовки к климатической конференции COP29.

«Две недели, которыми я больше всего горжусь в качестве посла в Азербайджане, пришлись на COP29. Азербайджан был великолепной принимающей стороной, и мы сделали все возможное для поддержки и достижения успешных результатов», — отметил Олд.

Посол также напомнил о визите министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в Лондон в апреле этого года для участия в заседании Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономики и торговли. По его словам, стороны продолжают ставить амбициозные цели в развитии двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.

Особое внимание Фергус Олд уделил энергетическому партнерству и поддержке со стороны британских компаний в реализации проектов в Азербайджане.

Кроме того, посол объявил о важном событии в сфере финансового взаимодействия: «Сегодня вечером я рад сообщить, что UK Export Finance завершила свою первую сделку в Азербайджане — поддержку аэрокосмического проекта для быстро развивающейся компании Silk Way West, которая занимается грузовыми авиаперевозками».

Фергус Олд выразил уверенность, что предстоящие месяцы станут не менее продуктивными для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами в экономике, энергетике и климатической повестке.