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Президент Ильхам Алиев: Создание «Азербайджанского квартала» - прекрасное событие

Политика Материалы 19 июня 2025 16:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Создание «Азербайджанского квартала» - прекрасное событие
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Мы с моим дорогим братом Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первого дня Карабахской войны стояли плечом к плечу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«Политическая и моральная поддержка, солидарность, проявленные в первые часы войны Президентом и народом Турции приумножили нашу силу, и мы восстановили историческую справедливость. Сегодня азербайджанский народ спокойно живет на своих исконных землях в условиях безопасности», - сказал глава государства, подчеркнув, что создание «Азербайджанского квартала» в Кахраманмараше является прекрасным событием.

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