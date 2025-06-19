В "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше построено 49 056 жилых и рабочих помещений – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - При поддержке Азербайджана в рамках проекта «Азербайджанский квартал» построено 49 тысяч 56 жилых и рабочих помещений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети Facebook.

Он отметил, что таким образом количество квартир, сданных после землетрясения, достигло 250 тысяч.

Президент Турции также предоставил информацию о квартирах и инфраструктуре, которые строятся в районе, пострадавшем от землетрясения.

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