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В "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше построено 49 056 жилых и рабочих помещений – Эрдоган

Политика Материалы 19 июня 2025 11:36 (UTC +04:00)
В "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше построено 49 056 жилых и рабочих помещений – Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - При поддержке Азербайджана в рамках проекта «Азербайджанский квартал» построено 49 тысяч 56 жилых и рабочих помещений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети Facebook.

Он отметил, что таким образом количество квартир, сданных после землетрясения, достигло 250 тысяч.

Президент Турции также предоставил информацию о квартирах и инфраструктуре, которые строятся в районе, пострадавшем от землетрясения.

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