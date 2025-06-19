Вклад Азербайджана в восстановление Кахраманмараша навсегда останется в нашей памяти - губернатор провинции

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Сегодняшняя церемония передачи ключей от 251-го жилого комплекса для пострадавших от землетрясения стала не просто программой по восстановлению жилья, но и ярким символом единства, братства и солидарности.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил губернатор провинции Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюэр, выступая на открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

“Мы рады приветствовать наших уважаемых президентов, которые почтили своим присутствием эту значимую встречу. 6 февраля 2023 года вся страна испытала потрясение от разрушительного землетрясения, — отметил губернатор. — Однако в это тяжелое время мы стали свидетелями поистине беспримерной солидарности: со всех уголков Турции и дружественных стран поступала помощь, которая показала силу народного единства”.

Особое внимание Мюкеррем Юнлюэр уделил поддержке Азербайджана: “Вклад нашего родного братского народа был особенно ценен. Помощь Азербайджана, проявленная верность и братство навсегда останутся в нашей памяти. Турецко-азербайджанская дружба в этот период укрепилась ещё сильнее”.

В рамках сегодняшнего мероприятия прошла жеребьёвка и торжественная передача ключей от жилья. В том числе новым жильём обеспечены жители “азербайджанского квартала”, созданного при поддержке Баку.

“Эти дома — не просто крыша над головой. Они — символ нового начала, надежды на будущее и силы нашего государства. От имени всех жителей выражаю искреннюю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за их лидерство и поддержку. Мы все вместе становимся свидетелями этого исторического момента”, — подчеркнул губернатор, завершая свою речь.