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Информация о якобы замеченных в Нахчыване "средствах воздушного нападения Израиля" является ложной

Общество Материалы 19 июня 2025 15:54 (UTC +04:00)
Информация о якобы замеченных в Нахчыване "средствах воздушного нападения Израиля" является ложной

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В социальных сетях и некоторых онлайн-медиа распространяется информация о якобы замеченных в Нахчыване средствах воздушного нападения, принадлежащих армии Израиля. В некоторых роликах, размещенных в социальных сетях, звучат утверждения о том, что некоторые объекты, расположенные в Нахчыване, "были поражены".

Trend сообщает, что распространяемые кадры, а также утверждения являются дезинформацией.

Просьба к гражданам быть более внимательными касательно такого рода чувствительной информации, которая может привести к серьезным последствиям.

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