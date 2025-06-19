Иран обвинил МАГАТЭ в создании предлога для нападения Израиля

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намеренно распространило неточную информацию о ядерной программе Ирана, чтобы Израиль использовал это как предлог для нападения на Иран.

Такое заявление сделал в своем аккаунте в социальной сети представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает Trend.

"Вы полностью скрыли правду в своем предвзятом докладе. Великобритания, Германия, Франция и США использовали этот доклад для подготовки резолюции с беспочвенными обвинениями в том, что Иран не выполнил свои обязательства. В результате эта резолюция была использована как главный предлог для начала агрессивной войны против Ирана и нападения на наши ядерные объекты", - заявил он.

Обращаясь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, Багаи продолжил: "Ложные и вводящие в заблуждение нарративы приводят к серьезным последствиям и порождают ответственность. Вы сделали МАГАТЭ стороной этой несправедливой войны".

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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