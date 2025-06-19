Состоялся художественно-музыкальный вечер, посвящённый юбилею Махмуда Салаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся художественно-музыкальный вечер, посвящённый 65-летию известного мастера ритма, педагога и исполнителя на гавале Махмуда Салаха, сообщает Trend Life.

На открытии был представлен показом видеоролик, отражающий жизненный путь и творческую деятельность юбиляра.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, профессор Камила Дадашзаде в своём выступлении охарактеризовала Махмуда Салаха как виртуозного исполнителя на гавале, глубокого знатока мугамного искусства и преданного своему делу педагога, без устали передающего своё мастерство молодому поколению. От имени возглавляемого ею учебного заведения ректор выразила юбиляру наилучшие пожелания и вручила ему почётную грамоту.

С добрыми словами и пожеланиями творческих успехов к Махмуду Салаху обратились народные артисты Вамиг Мамедалиев, Мансум Ибрагимов, заведующий кафедрой Азербайджанской национальной консерватории Фирудин Гурбансой, а также композитор, заслуженный артист Вугар Джамалзаде. В выступлениях было подчёркнуто, что юбиляр по праву занимает особое место в ряду видных исполнителей, обладающих своим неповторимым стилем.

В художественной части вечера прозвучали народные песни, мугамы и таснифы в исполнении учеников Махмуда Салаха. В завершение мероприятия юбиляр выразил искреннюю благодарность организаторам торжества и всем его участникам.

Отметим, что Махмуд Салах окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Он играл на гоша-нагаре в Ансамбле народных инструментов Азербайджанского телевидения и радио под руководством Бабы Салахова, а также в качестве гавалиста в Оркестре народных инструментов имени Саида Рустамова и Симфоническом оркестре Азербайджанского государственного театра оперы и балета. С 1988 года возглавил инструментальное мугамное трио "Бута", а с 2000 года - основал мугамную группу "Древний Восток". Махмуд Салах - участник ряда международных фестивалей под эгидой ЮНЕСКО, достойно представлял азербайджанскую музыку в Великобритании, Германии, США, России и других странах. В настоящее время преподаёт гавалистику для ханенде на кафедре мугама Азербайджанской национальной консерватории.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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