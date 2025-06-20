Назван объем потребительского рынка в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года стоимость проданных товаров и оказанных услуг населению составила 30 миллиардов манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель вырос на 5,2 процента по сравнению с январем-маем 2024 года.

Было отмечено, что 77,8 процента от общей стоимости пришлось на розничную торговлю, 18,9 процента - на платные услуги, оказанные населению, а 3,3 процента - на сферу общественного питания.

Стоимость товаров и оказанных услуг, реализованных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в негосударственном секторе, увеличилась по сравнению с январем-маем 2024 года на 5 процентов и составила 28,7 миллиарда манатов, из которых 42,4 процента сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период 1 потребитель потратил в среднем 586,5 маната в месяц, что на 55 манатов больше в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.