В Джебраиле 12 тыс. га земли будут обеспечены поливной водой

ЛАЧИН /Trend/ - Водохранилище "Гыз Галасы" обеспечит поливной водой 12 тыс. гектаров земель в Джебраильском районе, а также улучшит орошение 252 тыс. гектаров посевных земель в Физулинском, Бейлаганском, Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах.

Об этом сказал журналистам представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, сообщает Trend.

Он отметил, что длина магистрального канала составляет 52 километра, пропускная способность - 50 м3/сек.

"Благодаря реализации проекта водохранилища в Джебраильском районе будет обеспечено поливной водой 12 тысяч гектаров земельных участков и улучшено водоснабжение 252 тысяч гектаров посевных площадей, расположенных вдоль реки Араз. Подготовка технико-экономического обоснования и проектной документации завершена", - сказал он.

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