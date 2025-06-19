БАКУ /Trend/ - Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Бенхам Саиди.

"Закрытие Ормузского пролива - один из вариантов, рассматриваемых Ираном. Враги Исламской Республики Иран должны были знать, что если они будут угрожать стране и народу, то обязательно получат сокрушительный ответ. Решение о том, каким образом ответить врагу, будет принято с учётом сложившейся ситуации", - сказал он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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