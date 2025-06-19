Обсуждено развитие энергетического партнерства Азербайджана с bp (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с генеральным директором bp Мюрреем Окинклоссом.

Как сообщили Trend в министерстве энергетики, на встрече была выражена удовлетворенность сотрудничеством компании в сферах нефти и газа и возобновляемой энергии.

Отмечается, что была подчеркнута важная роль использования различных видов энергии в решении вопросов энергетической безопасности, защиты окружающей среды и устойчивости. В этом контексте было особо отмечено, что Азербайджан является образцовой страной, начатое сотрудничество в нефтегазовой сфере с компанией bp успешно продолжается в настоящее время в рамках проекта по возобновляемым источникам энергии - солнечной электростанцией "Шафаг".

В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития существующих энергетических проектов, а также реализация коридора "зеленой энергетики" и интерконнекторов. Состоялся обмен мнениями о тенденциях развития мировых энергетических рынков.

Была также выражена поддержка будущей деятельности Джованни Кристофоли, нового регионального президента bp по Азербайджану, Грузии и Турции, который присутствовал в составе делегации на встрече.

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