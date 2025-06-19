В Баку началось 3-е заседание председателей Судебно-правовых советов стран-членов ОТГ

БАКУ /Trend/ - В Баку началось 3-е заседание председателей Судебно-правовых советов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии наряду с Азербайджаном участвуют руководители судебных и регулирующих органов Турции, Кыргызской Республики, Узбекистана, Казахстана, а также Турецкой Республики Северного Кипра.

Ожидается, что на заседании выступят приглашенные гости, после чего будет подписана декларация.

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