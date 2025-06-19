Чистые финансовые активы Азербайджана выросли в I квартале
В первом квартале этого года чистые финансовые активы Азербайджана выросли, а финансовые обязательства сократились за счёт изменений в структуре внешних инвестиций и поступления нефтяного бонуса.
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