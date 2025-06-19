Азербайджан и Всемирный банк обсудили ход реализации текущих проектов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (World Bank) обсудили основные направления нового рамочного партнерства по Азербайджану на 2025-2029 годы.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Председатель Центрального банка Талех Кязимов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Роландом Прайсом.

Отмечается, что во время встречи состоялся обмен мнениями по основным направлениям новой Стратегии партнерства Азербайджана на 2025–2029 годы, текущему статусу продолжающихся проектов и перспективным инициативам.

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