Представители МККК посетили армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В июне сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, информацию о которых предоставила азербайджанская сторона.

Об этом в четверг сообщили Trend в представительстве МККК в Азербайджане.

Отмечается, что были проведены встречи с ними один на один и созданы условия для их общения со своими семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания этих лиц, а также создает условия для восстановления или продолжения их контактов со своими семьями. В рамках процедур МККК наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - говорится в информации МККК.

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