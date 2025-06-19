Израиль уничтожил десятки иранских военнослужащих и инженерную технику (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Беспилотники ВВС Израиля уничтожили десятки иранских военнослужащих, проводивших ремонтно-восстановительные работы на пусковых площадках баллистических ракет, и инженерную технику.

Об этом сообщили Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend со ссылкой на The Times of Israel.

В официальном аккаунте ЦАХАЛ в социальной сети были опубликованы видеокадры ударов.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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