Азербайджан сыграл ключевую роль в восстановлении Кахраманмараша - Мустафа Левент Сунгур

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Глава Управления по жилищному строительству Турции (TOKİ) Мустафа Левент Сунгур выразил особую благодарность Азербайджану за вклад в восстановление пострадавших регионов, подчеркнув роль Баку в строительстве жилого фонда для Кахраманмараша, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Отдельные слова признательности я хочу адресовать Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и председателю Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Садыгу Садыгову и всей его команде за их ключевой вклад в реализацию проекта", – подчеркнул Сунгур на церемонии вручения очередных жилых объектов.

Он сообщил, что в районе "Азербайджанского квартала" построено в общей сложности 1183 жилых дома, 1267 магазинов и офисов – в сумме 1595 единиц недвижимости. "Эти дома стали символом братства, солидарности, упорства и веры. Все здания спроектированы в соответствии с культурой градостроительства Кахраманмараша и построены с использованием современных технологий, устойчивых к землетрясениям", – отметил глава TOKİ.

Сунгур сообщил, что в рамках крупнейшей жилищной программы в истории Турции уже построено 43 986 домов, и именно в Кахраманмараше был вручен 250-тысячный дом. "Сегодня мы передаем 250-тысячный дом", – сказал он.

Он поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию проекта, в первую очередь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурата Курума, специалистов и рабочих.

В завершение Сунгур пожелал, чтобы новые дома принесли жителям региона комфорт и безопасность: "Пусть эти дома станут благом для наших героических соотечественников и навсегда останутся символом стойкости и братства наших народов".