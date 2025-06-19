Азербайджан и Великобритания укрепляют стратегическое экономическое партнерство - Эльмар Мамедов

БАКУ /Trend/ - Экономические отношения между Азербайджаном и Великобританией имеют стратегическое значение и выходят на новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедов, выступая на приеме по случаю официального дня рождения Короля Чарльза III.

По его словам, Азербайджан вступил в новый исторический этап после полного восстановления суверенитета над своими международно признанными территориями. Это, отметил дипломат, открывает перед страной широкие перспективы для привлечения иностранных инвестиций и расширения международного сотрудничества.

«Особый потенциал для взаимовыгодных проектов сегодня сосредоточен в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах», — подчеркнул Мамедов.

Он также обратил внимание на развитие сотрудничества между двумя странами в области возобновляемой энергетики. Как отметил представитель МИД, инвестиционное решение британской компании BP о строительстве солнечной электростанции “Шафаг” в Джабраильском районе стало важным шагом в этом направлении и открывает новый этап в энергетическом партнерстве Азербайджана и Великобритании.

Эльмар Мамедов напомнил, что в апреле этого года в Лондоне прошло заседание Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономики и торговли. По его словам, встреча продемонстрировала высокий уровень взаимодействия между странами и конкретные шаги по расширению двусторонних связей.

В рамках заседания был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и британским Агентством торгового финансирования (UK Export Finance — UKEF). Документ призван создать новые возможности для расширения торговых и инвестиционных отношений между странами.

«Мы уверены, что достигнутые договоренности будут способствовать углублению экономического партнерства и укреплению дружеских отношений между Азербайджаном и Великобританией», — заключил Эльмар Мамедов.