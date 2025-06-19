Продлен срок запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана

БАКУ /Trend/ - Срок действия запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана продлен до 02:30 20 июня.

Об сообщает в четверг Trend со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Ранее срок запрета на полеты был продлен до 14:30 19 июня.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!