Инновационный центр «ASAN xidmət» перенёс свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного Указа осуществлён переход информационных систем и ресурсов Инновационного центра, действующего при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы Инновационного центра были частично размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom» - одной из компаний AZCON Холдинга. Со стороны ООО «AzInTelecom» Инновационному центру были предоставлены услуги виртуального сервера (IaaS — Infrastructure-as-a-Service) и резервного копирования (BaaS — Backup-as-a-Service). Данные решения реализованы на базе современной облачной инфраструктуры. Таким образом, Инновационный центр обеспечил высокую доступность своих критически важных систем.

Необходимо отметить, что в рамках проекта «Правительственное облако» осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Бакинский основной и Евлахский резервный дата-центры AzInTelecom. Это не только позволяет снизить текущие затраты государственных структур на информационные технологии, но и способствует значительному повышению производительности их цифровых систем.

Помимо этого, реализация проекта способствует укреплению информационной безопасности, формированию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия «TIER III».