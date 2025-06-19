Обнародован общий объем услуг в экономических связях Азербайджана с зарубежными странами
В первом квартале текущего года в экономических связях Азербайджана с иностранными странами наблюдалось увеличение объёмов услуг и рост профицита по транспортным услугам на фоне общего роста дефицита в секторе услуг.
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