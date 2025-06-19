Новые дома в Кахраманмараше - залог надежды и единства народов - Мурад Курум

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Новые дома в Кахраманмараше - залог надежды и единства народов.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурад Курум, выступая на открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

"Я сердечно приветствую каждого из вас, а также всех наших братьев в землях, пострадавших от землетрясения - всех жителей Кахраманмараша, родины героев, с любовью, уважением и почтением", - сказал Мурад Курум.

Министр отметил значимость новых зданий, переданных сегодня жителям: "Желаю, чтобы каждый новый дом, который мы передаем, стал благом для каждого нашего брата и сестры в регионе, а также для всей нашей страны и нации. Спасибо, что пришли — вы украсили это событие своим присутствием".

Говоря о трагедии землетрясения, он отметил: "Мы пережили одно из величайших испытаний века — земля тряслась, города рушились, сердца рвались на части. Но с первого же момента мы не дали ни секунды для отчаяния. Вместе мы держались за надежду, вместе двигались вперед. Там, где лежали руины, мы нашли не только жизни, но и солидарность, надежду и братство. Благодарю всех за это".

Министр рассказал о непрерывной работе по восстановлению: "Мы неустанно трудились с первого дня — от спасательных операций до временного жилья, от обеспечения базовых потребностей до строительства постоянных домов. Мы всегда были рядом с нашим народом — на каждом этапе, поддерживая каждого человека".

Он подчеркнул, что восстановление превратилось в масштабную операцию по возрождению страны: "Мы знали, что это не просто восстановление зданий — это возрождение целого народа. И мы вновь убедились: возрождение происходит благодаря обещаниям, выполненным честно и с верой, благодаря тем, кто не жалеет сил и работает днем и ночью. Мы пообещали, что не оставим ни одного человека без крыши над головой, и сдержали это обещание".

Мурад Курум напомнил о поставленных целях и их успешном выполнении: "Мы обещали, что к сентябрю передадим 100 тысяч домов — и сделали это. К октябрю — 130 тысяч, к ноябрю — 155 тысяч, а к январю — 201 тысячу. Слава Богу, мы достигли всех этих целей".