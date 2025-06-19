В Бишкеке обсудили цифровизацию бюджетного процесса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18–19 июня в городе Бишкек Кыргызской Республики состоялась III международная конференция на тему «Обмен опытом в сфере государственного финансового управления».

Как сообщили Trend в министерстве финансов, мероприятие было организовано с целью укрепления сотрудничества и организации профессионального обмена опытом в области управления государственными финансами. В конференции приняли участие начальник отдела бюджета министерства финансов Азербайджанской Республики Фазиль Фараджов и директор Центра подготовки рамок среднесрочных расходов министерства финансов Ильхам Керимов.

В рамках мероприятия Ильхам Керимов выступил с презентацией на тему «Реформы в области управления государственными финансами в Азербайджане, в частности, альтернативный подход к результативному бюджетному планированию» и ответил на вопросы участников.

Также прошли обсуждения по вопросам использования бюджетных инструментов в процессе внедрения результативного бюджета и цифровизации бюджетного процесса.

Международная конференция играет важную роль в качестве платформы для обмена передовым опытом и развития сотрудничества в сфере управления государственными финансами. Обсуждения, проведенные в рамках мероприятия, вносят вклад в совершенствование систем бюджетного планирования и управления стран-участниц.

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