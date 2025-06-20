Азербайджан увеличил объем продаж электроэнергии в Иран

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле из Азербайджана в Иран было экспортировано 11,4 миллиона кВтч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, доход от экспорта такого объема электроэнергии составил 324 тысячи долларов США.

Экспорт электроэнергии в Иран по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 414 тысяч кВтч (3,8 процента) в количественном выражении и на 11,76 тысячи долларов США (3,8 процента) в стоимостном выражении.

В то же время, за первые 4 месяца этого года из Ирана в Азербайджан было поставлено электроэнергии на сумму 303 тысячи долларов США в объеме 10,7 миллиона кВтч.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении выше на 5,76 тысячи долларов США или на 1,9 процента, а в количественном выражении - на 203 тысячи кВтч или на 1,9 процента.

Отметим, что в период с января по апрель текущего года из Азербайджана в Россию, Грузию, Иран и Турцию было экспортировано 525,058 миллиона кВтч электроэнергии на сумму 29,074 миллиона долларов США.