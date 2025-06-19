Центральный банк Ирана раскрыл объем средств, выделенных на импорт

БАКУ /Trend/ - В период с 21 марта по 6 июня Центральный банк Ирана обеспечил финансирование в объёме 10,2 миллиарда долларов для импорта различных видов продукции и услуг.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

Согласно информации, за указанный период было обеспечено финансирование в размере 2,01 миллиарда долларов на импорт необходимых товаров и лекарственных препаратов, 8 миллиардов долларов — на импорт коммерческой продукции, и 275 миллионов долларов — на оказание услуг.

На импорт лекарственных препаратов и медикаментов было выделено 1,04 миллиарда долларов.

В отчетный период было обеспечено финансирование в размере 2,19 миллиарда долларов на импорт легковых автомобилей, 1,11 миллиарда долларов — электротехнических и электронных изделий, 884 миллиона долларов — химической и полимерной продукции, 857 миллионов долларов — производственного оборудования и запасных частей, 464 миллиона долларов — продукции горнодобывающей промышленности, 191 миллион долларов — одежды, а также 2,3 миллиарда долларов — на импорт прочих, неуказанных товаров.

Отметим, что иностранная валюта для импорта продукции в Иран предоставляется Центральным банком на основе обменного курса, установленного самим Центральным банком Ирана.