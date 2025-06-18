Азербайджанская дипломатия в области климата и мира получает широкую международную поддержку (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках 62-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), проходящей в городе Бонн, по инициативе председательства COP29 состоялся круглый стол высокого уровня на тему «Партнёрство Бакинского центра климатических и мирных инициатив: содействие климатическим действиям во имя мира».

Как сообщает Trend, в мероприятии принимали участие высокопоставленные представители ряда государств, международных организаций, многосторонних банков развития, климатических фондов, представители гражданского общества и молодёжные лидеры.

На церемонии открытия выступили специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель министра иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдулла Балалаа и специальный представитель правительства Италии по вопросам климата Франческо Корваро. В своих выступлениях они отметили, что Бакинский центр климатических и мирных инициатив, учреждённый в прошлом году по инициативе председательства Азербайджана на COP, превратился в важную платформу международного сотрудничества в этой сфере.

Отмечалось, что Бакинский центр пользуется поддержкой более 30 стран, ряда авторитетных глобальных институтов и свыше 300 международных неправительственных организаций.

Посол Министерства иностранных дел Азербайджана по особым поручениям Эльшад Искендеров анонсировал следующий этап деятельности Центра — запуск пилотных проектов в Чаде, Ираке и Гвинее-Бисау, направленных на международную поддержку и финансовое партнёрство в области климата и мира.

В ходе последовавших панельных дискуссий эти страны представили свои проекты, подчеркнули их вклад в укрепление национального потенциала развивающихся государств и выразили благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в их реализации.

В ходе своих выступлений представители Германии и Великобритании, а также Зелёного климатического фонда, Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Программы развития ООН (UNDP), Исламского банка развития (IsDB), Африканского банка развития (AfDB) и других организаций выразили готовность поддержать реализацию проектов. Отмечалось, что эти инициативы внесут вклад в решение таких проблем, как нехватка воды, деградация почв, продовольственная безопасность и климатическая миграция, и в целом окажут положительное влияние на жизни более 500 млн человек по всему миру.

С заключительной речью выступил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев. Он поблагодарил за высокую оценку деятельности Бакинского центра и подчеркнул, что Азербайджан и в дальнейшем будет поддерживать наименее развитые страны в вопросах, находящихся на стыке мира и климата.