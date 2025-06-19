Названа стоимость добычи металлических руд в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стоимость добычи металлических руд в Азербайджане в январе-мае этого года составила 241,4 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в Госкомстате, этот показатель на 104 миллиона манатов, или на 75,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности страны за отчетный период составила 16,2 миллиарда манатов, что на 2,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добыча товарной нефти составила 11,4 млн тонн, товарного природного газа - 16,2 млрд куб. м. Добыча товарной нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 4,9%, добыча товарного газа увеличилась на 1,7%.