Надо вовремя принимать согласованные действия для предотвращения обмеления Каспия - Владимир Путин

БАКУ/ Trend/ - Вопрос обмеления Каспия был поднят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и я сразу откликнулся. Потому что проблема носит, безусловно, очень большой, если не сказать глобальный характер.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос председателя Правления АЗЕРТАДЖ Вугара Алиева.

«Надо вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны. Я знаю, что правительство Российской Федерации совместно с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты. Здесь главное – надо действовать без всяких рывков, настойчиво, на постоянной основе», - сказал Президент РФ. Он подчеркнул, что надо искать причины снижения уровня воды в Каспийском море и сделать все, чтобы не допустить необратимых процессов.