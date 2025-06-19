Аграрный сектор Азербайджана продемонстрировал рост в январе-мае

БАКУ /Trend/ - Стоимость валовой продукции сельского хозяйства за январь-май текущего года в фактических ценах составила 3,706 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, из этой суммы 2,839 миллиарда манатов пришлось на продукцию животноводства, а 867,2 миллиона манатов - растениеводства.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем сельскохозяйственного производства увеличился на 1,5 процента, в том числе производство продукции животноводства - на 1 процент, а растениеводства - на 3,1 процента.

Посев яровых сельскохозяйственных культур в стране в основном завершен. По состоянию на 1 июня 2025 года яровые культуры были посеяны на площади 369,8 тысячи гектаров. В том числе: зерновые и зернобобовые культуры - на 73,1 тысячи гектаров (из них кукуруза на зерно - 33,9 тысячи гектаров), картофель - на 44,8 тысячи гектаров, овощи - на 59,3 тысячи гектаров, бахчевые культуры - на 17,3 тысячи гектаров, хлопок - на 100,6 тысячи гектаров, подсолнечник на зерно - на 12,7 тысячи гектаров, сахарная свекла - на 7,2 тысячи гектаров, табак - на 2,5 тысячи гектаров, многолетние травы - на 47,8 тысячи гектаров, однолетние травы - на 3,8 тысячи гектаров, прочие яровые культуры - на 0,7 тысячи гектаров.

В январе-мае 2025 года в Азербайджане было произведено 233,6 тысячи тонн мяса (в живом весе, включая мясо птицы), 916,5 тысячи тонн молока, 1 миллиард 11,2 миллиона штук яиц, 11,2 тысячи тонн шерсти и 1,3 тонны шелка-сырца. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство яиц увеличилось на 2,8 процента, мяса - на 1,2 процента, молока - на 0,2 процента, тогда как производство шерсти сократилось на 1,4 процента, а шелка - на 58,1 процента.