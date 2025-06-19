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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 июня

Экономика Материалы 19 июня 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 июня

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 июня.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9496 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0430 маната, а 100 российских рублей - 2,1656 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9496

1 австралийский доллар

AUD

1,103

1 белорусский рубль

BYN

0,5676

1 болгарский леви

BGN

0,9968

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

100 южнокорейских вон

KRW

0,1233

1 чешская крона

CZK

0,0786

1 китайский юань

CNY

0,2365

1 датская крона

DKK

0,2614

1 грузинский лари

GEL

0,624

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0196

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2799

10000 иранских риалов

IRR

0,0261

1 шведская крона

SEK

0,176

1 швейцарский франк

CHF

2,0738

1 израильский шекель

ILS

0,4868

1 канадский доллар

CAD

1,2402

1 кувейтский динар

KWD

5,5492

100 казахских тенге

KZT

0,3275

1 катарский риал

QAR

0,4663

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 венгерских форинтов

HUF

0,4834

1 молдавский лей

MDL

0,0994

1 норвежская крона

NOK

0,1702

100 узбекских сомов

UZS

0,0135

100 пакистанских рупий

PKR

0,5996

1 польский злотый

PLN

0,4559

1 румынский лей

RON

0,3876

100 российских рублей

RUB

2,1656

1 сербский динар

RSD

0,0166

1 сингапурский доллар

SGD

1,321

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2,3157

1 турецкая лира

TRY

0,043

1 туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0408

100 японских йен

JPY

1,172

1 новозеландский доллар

NZD

1,0192

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