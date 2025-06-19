Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 июня.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9496 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0430 маната, а 100 российских рублей - 2,1656 маната.
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,9496
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,103
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,5676
|
1 болгарский леви
|
BGN
|
0,9968
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1233
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0786
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2365
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,2614
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,624
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,0196
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,2799
|
10000 иранских риалов
|
IRR
|
0,0261
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,176
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
2,0738
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,4868
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,2402
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,5492
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
0,3275
|
1 катарский риал
|
QAR
|
0,4663
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
HUF
|
0,4834
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0994
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,1702
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
0,5996
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,4559
|
1 румынский лей
|
RON
|
0,3876
|
100 российских рублей
|
RUB
|
2,1656
|
1 сербский динар
|
RSD
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,321
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4531
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
xdr
|
2,3157
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,043
|
1 туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0408
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,172
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1,0192
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