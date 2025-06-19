Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 июня.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9496 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0430 маната, а 100 российских рублей - 2,1656 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9496 1 австралийский доллар AUD 1,103 1 белорусский рубль BYN 0,5676 1 болгарский леви BGN 0,9968 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 100 южнокорейских вон KRW 0,1233 1 чешская крона CZK 0,0786 1 китайский юань CNY 0,2365 1 датская крона DKK 0,2614 1 грузинский лари GEL 0,624 1 гонконгский доллар HKD 0,2166 1 индийская рупия INR 0,0196 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2799 10000 иранских риалов IRR 0,0261 1 шведская крона SEK 0,176 1 швейцарский франк CHF 2,0738 1 израильский шекель ILS 0,4868 1 канадский доллар CAD 1,2402 1 кувейтский динар KWD 5,5492 100 казахских тенге KZT 0,3275 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0194 100 венгерских форинтов HUF 0,4834 1 молдавский лей MDL 0,0994 1 норвежская крона NOK 0,1702 100 узбекских сомов UZS 0,0135 100 пакистанских рупий PKR 0,5996 1 польский злотый PLN 0,4559 1 румынский лей RON 0,3876 100 российских рублей RUB 2,1656 1 сербский динар RSD 0,0166 1 сингапурский доллар SGD 1,321 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2,3157 1 турецкая лира TRY 0,043 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0408 100 японских йен JPY 1,172 1 новозеландский доллар NZD 1,0192

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