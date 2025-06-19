Увеличились стратегические валютные резервы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 2,5 миллиарда долларов и достигли объёма в 73,5 миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном презентации платежного баланса за первый квартал 2025 года.

Он отметил, что за январь-май текущего года реализованные активы Азербайджана сократились на 413 миллионов долларов.

"В первом квартале этого года в экономику Азербайджана было вложено 1,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций",- добавил С.Насиров.

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